Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tahar El-Khalej: «Vai ser o jogo do filho do Tahar contra o filho do Sérgio Conceição» Antigo defesa do Benfica vai estar nas bancadas em Massamá para assistir ao Sintrense-FC Porto