Tapadinha quer vingança

Na antecâmara do jogo na Tapadinha, o Atlético recordou o duelo com o Vizela disputado a 3 de julho de 1982, na final da antiga 3ª Divisão, em Coimbra, que terminou com uma derrota por 2-1. Rafael Gomes, médio dos lisboetas nesse jogo, deu a receita para a vingança. "Temos de dar um imagem diferente e esta equipa com o Tiago Zorro tem essa identidade, é lutadora e procura resultados. O pai dele esteve presente nesse jogo e, 40 anos depois, o filho estará no banco a dirigir e bem o Atlético. É preciso é que cada um de vocês tenha crença e não olhe para a outra equipa com a ideia de que podemos ser inferiores, mas com a ideia de que somos absolutamente iguais em cada momento", disse, num vídeo nas redes sociais do clube.