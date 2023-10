Tavares, capitão do Paredes: «Apanhámos uma equipa da 1ª Liga e agora, venha quem vier, queremos passar»

Tavares, capitão do Paredes, analisou a vitória sobre o Moreirense por 2-1, uma das surpresas desta tarde de Taça de Portugal."Sentimos uma alegria enorme pela vitória. É gratificante pelo que temos vindo a passar esta época. Queríamos passar, mesmo sabendo que do outro lado estava um adversário da 1ª Liga. Mas sabemos da nossa qualidade e com muito trabalho conseguimos ganhar com justiça. A expulsão do Ponck no inicio influenciou porque não é fácil jogar contra uma equipa da qualidade do Moreirense, mas estivemos sempre compactos e fizemos os golos com justiça. O Moreirense não teve uma oportunidade de golo em todo o jogo", atirouTavares recordou ainda a troca de treinador, com a entrada de Domingos Barros. "Foi uma semana tranquila. Tivemos muitos anos com o mesmo treinador e acabou por ser um pouco estranho, as mudanças nunca são fáceis, mas o estimulo é diferente. Felizmente correu tudo bem", atirou o capitão, olhando para o futuro: "Apanhámos uma equipa da 1ª Liga e agora venha quem vier queremos é passar".