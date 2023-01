Tensão no final do Leixões-Famalicão não escalou

O jogo era a eliminar e, por isso, é normal que cada lance tenha sido disputado no limite. Por conseguinte, é também natural que tenha havido muita tensão ao longo dos 120 minutos. Vários foram os momentos em que houve faísca, com o maior de todos a chegar até depois do apito final. Nessa altura, Vítor Martins, treinador do Leixões, não escondeu o desagrado, aparentemente com algum elemento do Famalicão, e houve uma pequena troca de palavras. No entanto, a situação não escalou e ficou rapidamente sanada.