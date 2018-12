Tiago Guedes: «É um momento que vou recordar para sempre»

Titular na baliza do Montalegre, Tiago Guedes admitiu ter vivido uma noite especial diante do Benfica , confessando que, apesar da derrota, irá para sempre recordar este encontro com a formação da Luz."Foi um dia para recordar, esta festa da Taça de Portugal em Montalegre. Foi um dia muito especial. Sabíamos que íamos jogar assim, desta maneira, de igual para igual com o Benfica. A festa era para as pessoas mas, para nós, era apenas mais um jogo. Queríamos ganhar.""Fiz uma boa exibição contra um grande do futebol português e é um momento que vou recordar para sempre. Queria viver mais dias destes."