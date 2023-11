Tiago Margarido: «A haver um vencedor justo seria o Nacional»

Tiago Margarido, treinador do Nacional, após a vitória que eliminou o Casa Pia."Penso que foi um jogo muito disputado e ambas as equipas conseguiram oportunidades, sendo que nós tivemos um número maior. A haver um vencedor justo seria o Nacional, mas, por tudo o que se passou, um empate seria também justo, pois o Casa Pia foi competente. Os jogadores que entraram hoje deram uma resposta muito positiva. Sonhar? Sonhamos em vencer sempre o próximo jogo. Esse é sempre o nosso foco, mas obviamente que, quanto menor for o nível de dificuldade, mais facilita o nosso trabalho. Quanto mais fraco for, melhor para nós, porque assim temos mais posibilidades de vencer", disse o técnico.