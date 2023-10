Tiago Zorro, treinador do Atlético: «Conseguimos igualar o jogo em muitos momentos»

Tiago Zorro, treinador do Atlético, comenta derrota com o Vizela por 1-0 na 3.ª pré-eliminatória da Taça de Portugal."Sabíamos das dificuldades, até pelas condições da equipa do Vizela, conseguimos igualar o jogo em muitos momentos. Penso que na primeira parte estivemos muito bem defensivamente, não me recordo de nenhuma finalização do Vizela. Na segunda parte o Vizela começou por cima com duas bolas no poste, o lance do golo nasce de algo fortuito que aconteceu e tentámos uma reação. Os 10 ou 15 minutos finais são bons. No cômputo geral, faltou mais último terço, mais chegada com mais gente, mais audácia e coragem para poder rematar mais vezes, colocar mais vezes a bola na área… foi o que nos faltou".