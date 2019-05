Toñito e a final da Taça de Portugal: «Sporting chega com muito mais fome»

O antigo jogador do Sporting Toñito considera que os leões estão com "mais fome" que o FC Porto para conquistar a Taça de Portugal, defendendo também que terminaram a época em "melhor forma".Esta quinta-feira, com 42 anos, o ex-futebolista espanhol abordou, em declarações à agência Lusa, a final de "alta voltagem", no sábado, que coloca um ponto final na temporada 2018/19, e ainda a grande época do médio leonino Bruno Fernandes."Depois do que aconteceu no último jogo do campeonato [vitória do FC Porto, por 2-1] espero uma final de alta voltagem. Acho que o Sporting chega com muito mais fome, porque é um título que está em jogo e pode fazer com que o ano não seja mau de todo. Sabemos que vai ser difícil, porque o FC Porto é um grande clube, uma grande equipa", referiu o Toñito.Ainda sobre o desafio entre as duas equipas no fecho da Liga NOS, Toñito afirmou que o Sporting foi a melhor equipa Estádio no Dragão, mesmo em inferioridade numérica durante mais de 70 minutos, acreditando que no Estádio Nacional os leões vão erguer o troféu."O Sporting mostrou que a jogar com um jogador a menos foi capaz de encostar às cordas um grande clube como o FC Porto. O jogo decidiu-se nos últimos 10 minutos. Onze contra onze, com mais fome, o Sporting é uma equipa muito, muito perigosa. Estou convencido, como me sinto sportinguista, que vamos ganhar. O Sporting é uma equipa que está mais em forma do que o FC Porto", argumentou.O antigo médio, que representou os leões durante quatro épocas, atuando por 113 vezes, falou na necessidade de vencer mais um título na presente época, depois da Taça da Liga, em janeiro, uma vez que o campeonato nacional acabou por fugir para o rival Benfica."Sempre que os clubes grandes não ganham nada durante o ano nunca podemos dizer que o ano foi bom, então se formos capazes de ganhar a Taça o ano não é mau de todo. O objetivo principal fugiu, mas os adeptos e o clube vão ficar um bocado mais contentes, porque o ano não foi mau de todo com mais uma taça", sublinhou.Por fim, disse que o médio Bruno Fernandes acabou por assumir o papel de Bas Dost, acreditando que o internacional português pode ser, mais uma vez, decisivo na partida."[Bruno Fernandes] Demonstrou que pode levar a equipa as costas. O Sporting precisava de alguém que fizesse golos, porque o Bas Dost podia ter um ano menos bom e precisava de ter sempre alguém que o substituísse com golos. O Bruno deu um passo em frente [nesse sentido]. Vai ser o grande jogador do Sporting para a final da Taça", concluiu.No sábado, Sporting e FC Porto defrontam-se no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 17:15