Tondela apura-se pela segunda vez para os oitavos da Taça de Portugal

O Tondela goleou este domingo os açorianos do Vale Formoso por 7-0 e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal, com Jorge Fernandes e Xavier em destaque, ao marcarem dois golos cada.Perante um dos dois únicos resistentes dos campeonatos distritais na quarta eliminatória da prova, o Tondela seguiu pela segunda vez para os oitavos, não tendo dificuldade em construir um resultado expressivo, para o qual contribuíram também Tembeng, Juan Delgado e Patrick.Tembeng inaugurou o marcador logo aos oito minutos, de cabeça, na sequência de um canto, e pouco depois, aos 15, Juan Delgado, também de cabeça, e de novo após um canto, fez o 2-0 e, praticamente, resolveu o jogo para os auriverdes.Frente a um adversário que demonstrou fragilidades defensivas, o resultado avolumou-se com naturalidade, com Xavier a marcar o terceiro, de livre direto, aos 19 minutos e a bisar aos 37, de grande penalidade, após mão na área de um defesa de Vale Formoso.Jorge Fernandes, também fez um bis, primeiro, através de um remate de cabeça, aos 21 minutos, e depois já no período de compensação da primeira parte, aos 45+1.Antes, o Vale Formoso tinha tido a melhor oportunidade de todo o jogo aos 23 minutos, quando Leandro Rodrigues aproveitou uma bola que Pedro Silva socou para a frente e fez o chapéu ao guarda-redes, com a bola a bater na barra.O resultado fechou em 7-0 aos 80 minutos, com o único golo obtido durante a segunda parte, por intermédio de Patrick, na conversão de uma grande penalidade, a castigar falta sobre Jhon Murillo.Jogo disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.Tondela - Vale Formoso, 7-0.Ao intervalo: 6-0.Marcadores:1-0, Tembeng, 08 minutos.2-0, Juan Delgado, 15.3-0, Xavier, 19.4-0, Jorge Fernandes, 21.5-0, Xavier, 37 (g.p.).6-0, Jorge Fernandes, 45+1.7-0, Patrick, 80 (g.p.).Equipas:- Tondela: Pedro Silva, Moufi, Ricardo Alves, Jorge Fernandes, João Reis, Tembeng, Jaquité (Sergio Peña, 63), João Mendes (Tomané, 63), Xavier, Juan Delgado (Jhon Murillo, 46) e Patrick.(Suplentes: Diogo Silva, Hélder Tavares, Sergio Peña, Jhon Murillo, Chico Arango, Tomané, Pablo Sabag).Treinador: Pepa.- Vale Formoso: Armindo Sociedade, Júlio Sousa, Maciel (Francisco Duarte, 58), Pedro Mestre, Vitor Sousa, Leandro Rodrigues (Joãozinho, 67), Paulo Jorge, Aurínio Mota, Luís Barbosa, Xéxé e João Santos.(Suplentes: Rodrigo Paiva, Rodrigo Sousa, Miguel Botelho, Joãozinho, Valério, Francisco Duarte e Rodrigo Matos).Treinador: Hélio Oliveira.Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco).Ação disciplinar: cartão amarelo para Leandro Rodrigues (23), Pedro Mestre (35).Assistência: 600 espetadores.