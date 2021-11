Tondela-Leixões, 3-1: equipa beirã quebra 'enguiço' e segue em frente na Taça

O Tondela garantiu esta segunda-feira a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Leixões, da Liga Sabseg, por 3-1, num encontro disputado em Tondela e que fechou a quarta eliminatória.

Juanma Boselli (36'), Tiago Dantas (84') e Jhon Murilo (90'+1) asseguraram a passagem do Tondela, num jogo em que Léo Bolgado fez o único golo (90') do Leixões, que tinha afastado os viseenses nos três confrontos anteriores na Taça.

Os primeiros minutos revelaram-se equilibrados, com a equipa da Liga Bwin a criar o primeiro perigo junto da baliza do Leixões (03 minutos), mas, apesar de isolado, Juanma Boselli rematou 'na cara' de Stefanovic, permitindo a defesa da bola. Três minutos depois, foi a equipa da Liga Sabseg a dispor de uma grande oportunidade e Wendel Silva imitou Boselli e, isolado, atirou à figura de Babacar Niasse.

O desafio continuou a ser jogado, maioritariamente, no meio-campo, com o Tondela a ter mais bola, mas sem conseguir passar pela barreira defensiva do Leixões. A insistência beirã, mais concretamente de Juanma Boselli, levou-a a inaugurar o marcador aos 36 minutos do jogo. Rafael Barbosa cruzou e Khacef assistiu o avançado uruguaio, que bateu Stefanovic.

Depois do golo, o jogo mudou um pouco, com o Leixões a procurar o empate e o Tondela a tentar segurar o resultado. Apesar de manter alguma superioridade, o Tondela não conseguiu aproximar-se com muito perigo da área leixonense, à exceção de remates de Boselli (72') e Rafael Barbosa (74').

Nos minutos finais, o jogo voltou a ganhar emoção, com Tiago Dantas (84') a aumentar a vantagem do Tondela, com um remate de pé esquerda de fora da área. Seis minutos depois, o Leixões reentrou no encontro, com um golo de Léo Bolgado (90'), na sequência de um livre marcado por João Oliveira. Jhon Murilo, acabado de entrar em campo e já nos minutos de compensação (90'+1), confirmou a vitória do Tondela na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Jogo realizado no Estádio João Cardoso.

Tondela - Leixões, 3-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Juanma Boselli, 36 minutos.

2-0, Tiago Dantas, 84'.

2-1, Léo Bolgado, 90'.

3-1, Jhon Murilo, 90'+1.

Equipas:

- Tondela: Babacar Niasse, Bebeto, Pedro Augusto (Tiago Dantas, 54), Ricardo Alves, Eduardo Quaresma, Khacef, João Pedro (Jhon Murilo, 89), Iker Undabarrena, Juanma Boselli (Salvador Agra, 79), Rúben Fonseca (Dadashov, 79) e Rafael Barbosa (Telmo Arcanjo, 89).

Suplentes: Philip Tear, Manu Hernando, Tiago Dantas, Salvador Agra, Jhon Murilo, Dadashov e Telmo Arcanjo.

Treinador: Pako Ayestarán.

- Leixões: Stefanovic, Calasan, Léo Bolgado, França (Sapara, 59), Nduwarugira (Luisinho, 82), João Amorim (Pastor, 82), Ben Traoré, Seck, Kiki (João Oliveira, 59), Wendel e Thalis Henrique (Yuri, 70).

Suplentes: Beunardeau, Pastor, João Oliveira, Luisinho, Ricardo Teixeira, Yuri e Sapara.

Treinador: Paulo Sousa.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Wendel Silva (67).

Assistência: Cerca de 469 espetadores.