Torreense nos 'oitavos' da Taça ao impor primeira derrota da época ao Amora

O Torreense qualificou-se esta segunda-feira para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer em casa o Amora, por 1-0, impondo a primeira derrota da época à equipa comandada por Bruno Dias.

Num encontro entre duas equipas do Campeonato de Portugal, ambas sem derrotas esta época, entrou melhor o Amora, criando algumas situações de perigo, mas sobretudo não dando espaços à formação da casa.

O golo do Torreense, que nas rondas anteriores eliminou Alverca, União Idanhense e União de Almeirim, aconteceu aos 37 minutos, um pouco contra a 'corrente do jogo', numa altura em que o Amora dominava o encontro.

Ricardinho isolou Silas, que rematou forte para uma defesa incompleta de Mickael Meira, mas Filipe Andrade aproveitou a falha do guardião do Amora, cabeceando para a baliza deserta e apontando o único golo da partida.

O Amora, atual segundo classificado da série H do Campeonato de Portugal, entrou para o segundo tempo à procura do golo, mas sem criar grandes situações de perigo, mesmo depois de o treinador Bruno Dias ter 'mexido' na frente da equipa, fazendo entrar João Cardoso e Aloiso Genezio.

Com o técnico Filipe Moreira na bancada, devido a castigo, o Torreense foi conseguindo travar os ataques do Amora e, a explorar o contra-ataque, podia ter chegado ao segundo golo aos 80 minutos, mas, com o guarda-redes já batido, Ricardinho rematou contra o corpo de um defesa.

Na jogada seguinte, Jordão podia ter reposto a igualdade, beneficiando de uma falha da defesa da formação de Torres Vedras, segunda classificada da Série F do Campeonato de Portugal, mas rematou fraco para a defesa de Marcelo Valverde.

Os minutos finais foram de algum sufoco para a equipa da casa, com o Amora a criar várias situações de perigo, e, já no tempo de compensação, Fábio Pala podia ter levado o jogo para prolongamento, mas rematou ao lado do poste direito da baliza do Torreense.

Jogo realizado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense-Amora, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Filipe Andrade, 37 minutos.

Equipas:

Torreense: Marcelo Valverde, David Rosa, Weliton Matos, Benny, Zezinho, Mamadou Traoré, Alison Tavares (Minhoca, 63), Ragner Paula (Gustavo Tocantis, 89), Ricardinho, Filipe Andrade (Rodrigo Lima, 89) e Silas.

(Suplentes: Diogo Ferreira, João Gomes, Fred Martins, Minhoca, Gustavo Tocantis, Rodrigo Lima e Wilson)

Treinador: Sérgio Marquês.

Amora: Mickael Meira, Pedro Faria, Alexsandro, Fábio Pala, Henrique (Bruno Langa, 75), Gildo, André Gomes (Hélio Varela, 75), Hélio Cruz (Francisco Gomes, 86), Tiago Feiteira (Aloiso Genésio, 60), Joca (Jordão Cardoso, 60) e Matheus Sousa.

(Suplentes: David Grilo, Bruno Langa, Francisco Gomes, João Sousa, Aloiso Genezio, Jordão Cardoso e Hélio Varela).

Treinador: Bruno Dias.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo Traoré (49), Marcelo Valverde (67), Aloiso Genezio (69).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.