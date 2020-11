Treinador da U. Leiria após eliminar o Portimonense: «Sabíamos que ia acontecer»

A U. Leiria é o primeiro 'tomba gigantes' da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O emblema histórico do futebol português e que milita no Campeonato de Portugal eliminou o Portimonense, da Liga NOS, com um triunfo (1-0) graças ao golo apontado por Rui Gomes aos 80 minutos do encontro.





No final da partida, o técnico leiriense estava radiante pela passagem à próxima fase da prova rainha e teceu rasgados elogios aos seus jogadores. "Estou extremamente satisfeito e feliz: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira trabalhámos para isto e sabíamos que ia acontecer. Os jogadores acreditaram e seguiram o caminho que lhes indicámos", afirmou Hélder Pereira."O mérito é todo da União de Leiria, de todos dos jogadores. Fomos estratégicos, fomos cerebrais, fomos competentes, anulámos completamente o Portimonense. Deixámos o Portimonense ter a bola e conseguimos ter uma janela para fazermos a exibição e comprometimento que tivemos dentro do campo", acrescentou o técnico."Estamos aqui com um primeiro objetivo: o campeonato. A Taça é para desfrutar. O Leiria não pode andar aqui [Campeonato de Portugal], tem de andar mais acima. Isto é um projeto sério, queremos devolver a alegria ao Leiria. As pessoas que estão aqui são ambiciosas e queremos que a cidade venha até nós, mesmo sem público devido aos constrangimentos da pandemia, queremos acordar Leiria. Acreditem em nós por favor."