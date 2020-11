Treinador do Amora após eliminar o Feirense: «Tivemos uma grande capacidade de superação»

O Amora causou esta sexta-feira a primeira grande surpresa na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. A formação do Campeonato de Portugal foi ao reduto do Feirense vencer (0-1) e eliminou os fogaceiros. No final da partida, o técnico do Amora destacou a exibição personalizada da sua equipa e mostrou-se satisfeito pela passagem à fase seguinte.





"A nossa estratégia na primeira parte foi bem construída e, honestamente, não me recordo de um lance de perigo do Feirense na primeira parte, e do Amora foram vários. Na segunda parte, fomos capazes de prever as alterações do míster Filipe Rocha para tentar o empate", afirmou Bruno Dias, em conferência de imprensa."Fomos capazes de controlar o ímpeto do Feirense, estivemos exemplares a nível defensivo e tivemos uma grande capacidade de superação. A interpretação do plano de jogo foi desafiante para os jogadores, que o souberam cumprir. Esta vitória é inteiramente justa", concluiu o técnico.