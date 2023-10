Treinador do Canelas após eliminar o Chaves da Taça: «A pressão estava do outro lado»

O Canelas venceu este domingo o Chavese eliminou a equipa da Liga Betclic da Taça de Portugal. O jogo só ficou decidido nos penáltis depois do nulo no marcador se ter mantido até ao final do prolongamento. No final do jogo, Pedro Lomba, treinador da equipa da Liga 3, deu o mérito aos jogadores."Conhecíamos bem a equipa que defrontámos e também as ideias do treinador e isso tornou a nossa estratégia menos complexa. O Chaves tem uma equipa padrão que nos permitiu preparar o jogo para tentarmos fazer Taça, mas, sobretudo, desfrutar deste momento com muita união. Os grandes obreiros são os jogadores".E prosseguiu: "Na segunda parte tentámos manter a boa toada que tivemos na etapa inicial, mas o Chaves complicou-nos ao alargar os médios, e nós quebrámos fisicamente. Restou-nos estar estáveis e fomos trabalhando com solidariedade, porque não tínhamos nada a perder, a pressão estava do outro lado".Pedro Lomba abordou ainda o momento em que percebeu que o jogo tinha de ser decidido nos penáltis: "No prolongamento percebemos que ia ser difícil chegar ao último terço, mas restava-nos manter a coesão. Até essa fase nunca falámos nos penáltis e só quando chegou esse momento lhes disse para não terem medo. Espero que esta vitória represente o acreditar da nossa ideia de jogo e solidariedade do grupo. Hoje fomos felizes, queremos desfrutar, mas o nosso foco é o campeonato.O treinador do Canelas foi questionado sobre o próximo adversário na Taça: "Na próxima fase prefiro uma equipa acessível, do nosso nível para continuarmos na Taça, mas se vier um grande também vamos desfrutar".