Treinador do Canelas: «Não conseguimos o nosso sonho que era jogar contra o FC Porto»

Tiago Margarido elogiou os seus jogadores após a eliminação nos quartos-de-final da Taça de Portugal. O treinador do Canelas 2010 lembrou que o Académico de Viseu é de um escalão acima e que acabou por impor a lei do mais forte, mas com dificuldades.

"Em cima de tudo dar uma palavra aos meus jogadores que foram uns heróis. Infelizmente sofremos um golo no fim, mas penso que o mais justo seria o empate e irmos para prolongamento. Na 2.ª parte não estávamos tão frescos. É evidente que eles têm qualidade e conseguiram encostar-nos lá atrás, mas os meus jogadores foram enormes", começou por dizer Margarido à Sport TV.





Sonho do Canelas de jogar no Dragão caiu nos descontos: a palestra de Madureira no final



Sonho do Canelas de jogar no Dragão caiu nos descontos: a palestra de Madureira no final

Questionado sobre as lágrimas de alguns dos seus pupilos, como Vítor Fonseca, o técnico lembrou que era um grande desejo de todos ir ao Dragão: "Queríamos este momento, sentimos que não conseguimos o nosso sonho que era jogar contra o FC Porto. Agora é levantar a cabeça dos meus jogadores e mostrar-lhes aquilo que fizemos e não o facto de termos falhado o jogo com o FC Porto."