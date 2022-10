Treinador do Canelas: «Vamos ter um jogo com casa cheia e por isso será sempre especial»

Na antecâmara de um embate frente a uma equipa da 1ª Liga para a Taça de Portugal, Paulo Silva, técnico do Canelas, admitiu que o duelo com o V. Guimarães será um momento especial para o clube de Vila Nova de Gaia, que milita na Liga 3."É um momento especial, com importância para todos, não só para os jogadores, mas também para a equipa técnica. Muitos poucos de nós vivenciaram uma experiência destas, não só pelo facto de defrontarmos um adversário da 1ª Liga, mas também um clube com a dimensão do Vitória, que tem adeptos como poucos. Vamos ter um jogo com casa cheia, não estamos habituados a jogar sob tantos olhares, por isso será sempre especial", afirmou o treinador, de 31 anos, garantindo ter ficado agrado com o sorteio: "Gostávamos de ter um adversário impactante, o que acabou por acontecer. O Vitória é um clube diferenciado, temos a certeza que está garantido um ambiente de Taça e isso deixa-nos entusiasmados."Sem problemas em reconhecer o favoritismo da formação às ordens de Moreno, Paulo Silva pretende, acima de tudo, que a sua equipa demonstre a sua qualidade. "Queremos ser uma equipa competitiva, que consiga mostrar a sua qualidade. Queremos ter atitude competitiva, aliada a uma qualidade de jogo que agrade aos adeptos. Teremos de ter uma capacidade de sofrimento enorme, mas acreditamos ter armas para poder criar calafrios ao Vitória, e, quem sabe, discutir a eliminatória", frisou.Apesar da diferença de escalões entre as equipas, o técnico do Canelas não espera muitas alterações na formação visitante. "Espero um Vitória quase a máxima força. É uma equipa que passa um bom momento e que tem ambições na Taça de Portugal, que certamente ambiciona chegar à final, pelo que não pode facilitar muito, fazer uma grande gestão. O Moreno conhece o Canelas da época passada, quando nos defrontou por duas vezes, além disso já nos encontramos na pré-temporada. Não acredito que haja uma garante rotatividade", atirou.O Canelas recebe o V. Guimarães este sábado, pelas 15 horas, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.