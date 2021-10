Treinador do Cinfães: «Foi um prémio para a minha equipa chegar a esta fase»

As declarações de José Oliveira, treinador do Cinfães, após ver a sua equipa ser eliminada na terceira ronda da Taça de Portugal, frente ao Farense, com uma derrota por 0-4.





"Sabíamos que as maiores dificuldades viriam da diferença em termos físicos e em termos de andamento em relação a uma equipa profissional. O Farense jogou na máxima força, não fez alterações na sua equipa, sentimos que estava a respeitar-nos, foi bom para nos valorizarmos mais, mas estamos a falar de três divisões de diferença. Há pormenores que fazem a diferença e o segundo golo deitou tudo por terra. Estávamos com alguma intranquilidade no jogo, não estávamos a ter bola, porque o adversário pressionava forte e alto, entre linhas estávamos a dar também algum espaço ao adversário, estávamos a ajustar as coisas, mas no nosso melhor período o adversário marcou dois golos, um na própria baliza e outro de penálti", começou por dizer o técnico do Cinfães."A segunda parte foi totalmente diferente, o adversário estava a gerir uma vantagem de três golos, mas nós sempre mais equilibrados, para tentarmos que o resultado não fosse escandaloso, porque também não queríamos isso para os nossos jogadores. Tivemos alguns momentos de bom futebol, até podíamos ter feito um golo, o que valorizaria a nossa exibição, mas foi o adversário a fazer o quarto golo, numa toada de gestão, mas também percebemos que só fez as alterações nas principais peças da sua equipa, designadamente o Pedro Henrique, quando tinha o jogo ganho.""Foi um prémio para a minha equipa chegar a esta fase, porque muito tem feito esta rapaziada, o que vejo é um futuro risonho para todos eles. Temos jogadores que têm trabalhos pesados durante a semana, chegam às 19 horas para treinar com uma carga emocional diferente de um jogador profissional e isso conta muito. Defrontámos uma equipa que tem um plantel que vai conseguir subir degraus, conseguimos bater-nos bem, acho que este resultado mostra que o trabalho está a ser bem feito. Queremos ter êxito no futuro e vamos trabalhar dando um passo de cada vez. Ganhámos neste jogo uma experiência diferente, uma intensidade de jogo diferente, neste jogo percebemos as nossas capacidades e o que conseguimos fazer", terminou.