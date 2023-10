Treinador do Dumiense depois de eliminar o AVS da Taça: «Para mim não é uma surpresa»

O Dumiense surpreendeu este domingo ao eliminar o líder da Liga Sabseg, o AVS, da Taça de Portugal. Fábio Oliveira, treinador da equipa do Campeonato de Portugal, considerou depois do jogo que a vitória foi justa."O que esteve na base desta vitória foi a organização, sobretudo isso. Os jogadores foram solidários, muito compactos, souberam que ia haver momentos em que iam sofrer e depois esperar o momento certo para transitar. Na primeira parte, estivemos melhores nos primeiros 30 minutos, depois, naturalmente, o AVS ficou superior no jogo, mas nós sempre muito bem organizados. Acho que é uma vitória justa de uma equipa do Campeonato de Portugal que acaba de fazer história. É um grupo maravilhoso.E continuou: "Houve uma agressividade positiva da nossa parte, quisemos jogar, nunca queimámos tempo, mas para competir hoje no futebol temos de ser agressivos, ainda para mais com equipas superiores e de mais qualidade. Fomos competitivos, agressivos no bom sentido e quisemos jogar. Deixámos uma boa imagem do Campeonato de Portugal, hoje um pouco esquecido por causa da Liga 3, e fizemos históriaFábio Oliveira admitiu ainda que não pensa no próximo adversário da Taça de Portugal: "Não estou preocupado com isso, mas com o Pevidém, agora tenho de fazê-los descer à terra e pensar já no próximo jogo. Tomba-gigantes? Não, a equipa não se pode basear nisto, mas no comprometimento diário, agressividade e intensidade muito alta no treino e quando treinam assim, depois, acontecem estas coisas. Para mim não é uma surpresa, disse-lhes que acreditava mesmo que podíamos ganhar, porque vi o AVS e achava que os podíamos contrariar em muitos momentos do jogo, foi isso que fizemos e, depois, tivemos que sofrer".