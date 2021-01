Treinador do Fafe após a eliminação na Taça: «Sentimos que algo nos foi tirado»

O Fafe foi esta quinta-feira eliminado da Taça de Portugal mas só 'caiu' no prolongamento diante do Belenenses SAD. Após o encontro, o técnico da formação que disputa o Campeonato de Portugal não escondeu a frustração e defendeu que a sua equipa merecia seguir em frente na prova rainha.





"O sentimento é difícil expressá-lo por palavras. Represento uma grande cidade e um grande clube. Represento um conjunto de jogadores que foram incríveis durante 120 minutos. Fizemos um jogo fantástico. O resultado é completamente mentiroso, porque nem dois golos merecíamos sofrer, quanto mais ir para prolongamento e perdê-lo. Demos uma imagem incrível desta divisão. Represento um conjunto de treinadores que ambiciona outros patamares. Há qualidade no nosso trabalho e nos jogadores", afirmou Ricardo Silva, na conferência de imprensa."O juiz interpretou que [o lance que originou o 2-2] era penálti. As pessoas a auxiliar o árbitro disseram-me que o videoárbitro estava a dizer-lhe que não era penálti. Daí ter ido consultar o videoárbitro. O sentimento é de frustração [pelo penálti]. Estávamos a 15 ou 20 segundos do fim do desafio, íamos ganhar o jogo por 2-1. Se fosse assim, estaríamos aqui felizes, com um encaixe financeiro importante e com os jogadores felizes por poderem continuar na Taça de Portugal e disputar um jogo no Estádio da Luz, com um dos maiores clubes do mundo [Benfica]", lamentou o treinador de 38 anos."Temos uma média de idades baixíssima neste plantel. Há muita gente que quer catapultar a carreira com este tipo de jogos. Sentimos que algo nos foi tirado. Mas estes jogadores terão mais jogos deste calibre pela frente, concluiu.