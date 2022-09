Treinador do Lajense: «Jogo com o Moreirense será o mais importante da vida do clube»

Na antecâmara de defrontar o Moreirense, em encontro da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, o técnico da Juventude Lajense, João Abel Cruz, não teve problemas em considerar este o encontro mais importante da história da formação açoriana, revelando o principal desafio à preparação nestes últimos dias."O nosso trabalho, enquanto equipa técnica, passa por gerir a ansiedade. Não tem sido fácil, mas acho que temos gerido bem até ao momento competitivo. Será, sem dúvida nenhuma, o jogo mais importante da vida do clube e vamos fazer de tudo para estar à altura", referiu o treinador, de 29 anos, reconhecendo a tarefa hercúlea que a sua equipa terá pela frente."O Moreirense é uma equipa de um nível acima da 2.ª Liga. Não podemos esconder que é um David contra Golias, mas preparamos o jogo com vontade de conquistar algo. Vamos trabalhar com as nossas armas, jogar com o nosso campo e a nossa massa-associativa. Vamos deixar a vida em campo para conquistar algo", frisou João Abel Cruz.Na 2ª Eliminatória da Taça de Portugal depois de eliminar o São Roque, também dos Açores, na primeira ronda da prova, o técnico quer fazer do ambiente em redor do clube a principal arma frente ao Moreirense. "Além da qualidade individual que temos, com as devidas diferenças para o Moreirense, acho que podemos jogar com o grande envolvimento em torno do clube. Somos um clube de freguesia, mas com uma estrutura semi-profissional e uma massa-associativa, no mínimo, de Campeonato de Portugal. Queremos deixar uma imagem do que são os nossos adeptos, que nos apoiam sempre muito", explicou.Em relação à realidade do clube pouco habituado a esta atenção mediática, o técnico destacou a sua capacidade para mover adeptos: "Comparo muito o Lajense ao Grupo Desportivo das Fontinhas, que fez uma subida a pulso até à Liga 3. Temos o mesmo ou até mais potencial que esse clube. A Juventude Lajense é um clube que move uma freguesia, posso dizer com orgulho que mete mais gente no seu campo do que em 80 por cento dos jogos do Campeonato de Portugal e até mais do que alguns da Liga 3. Todos os fins-de-semana, independentemente do adversário, a Juventude Lajense move muitos adeptos."