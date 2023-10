Treinador do Moncarapachense e o jogo com o V. Guimarães: «Moeda ao ar foi decisiva»

José Bizarro, treinador do Moncarapachense, destacou a importância das condições climatéricas no jogo com o V. Guimarães, que venceu por 3-1 no Estádio Algarve e apurou-se para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Isto numa partida que esteve interrompida largos minutos na primeira parte devido ao forte vento e chuva."Sem tirar mérito ao V. Guimarães, que aproveitou, e bem, as circunstâncias, o jogo decidiu-se na moeda ao ar para escolha de campo... Preferia ter iniciado a partida a favor do vento mas essa sorte coube ao adversário e isso revelou-se fundamental". Ficaram elogios aos jogadores. "Foram incansáveis! Depois da paragem do jogo mostraram o que estão habituados a fazer e não foi por o Vitória estar reduzido a 10".