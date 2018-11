Treinador do Montalegre: «Espero que a minha equipa faça uma linda história»

Foi em clima de grande euforia que os jogadores e a equipa técnica do Montalegre assistiram aoe ficaram a saber que vão defrontar o Benfica, em casa, nos oitavos-de-final da prova. "Ainda não estou em mim", dizia Gabi, um dos jogadores, aos microfones da SportTV.José Manuel Viage, o treinador, assegura, por sua vez, que a sua equipa merece esta festa. "Foi bonito, este grupo merece receber um 'grande', é um momento bom para o clube, estes jogadores são os grandes causadores disto tudo, foram eles que proporcionaram a hipótese de termos cá o Benfica. Isto é para eles, espero desfrutem o prazer de jogar contra o Benfica", considerou.E prosseguiu: "Estamos eufóricos, não estamos habituados a isto, vamos festejar um bocadinho, mas vamos concentrar-nos depois no campeonato e na altura certa pensar no Benfica. Espero que a minha equipa faça história, uma história linda. Sabemos que somos teoricamente a mais fracos, mas vamos lutar até à exaustão. Se tivermos 1 por cento de hipóteses de passar, vamos agarrar-nos a isso."O treinador gostava que o jogo se disputasse no estádio onde habitualmente a equipa joga. "Para a festa ser completa era importante jogarmos aqui, em Montalegre. Acredito que as pessoas com responsabilidades vão fazer tudo para o jogo ser cá. Nunca cá veio uma equipa grande e penso que a autarquia vai fazer tudo para festa ser aqui."