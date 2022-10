Treinador do Varzim promete jogar "olhos nos olhos" frente a Sporting

O treinador do Varzim, Tiago Margarido, que milita na Liga 3, prometeu este sábado uma equipa a jogar "olhos nos olhos", domingo, frente ao Sporting, na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"Antevemos muitas dificuldades, contra uma equipa de I Liga, mas pelo ADN que temos, de olhar para cada adversário olhos nos olhos, vamos tentar ganhar jogo. É apenas mais partida da nossa longa caminhada", garantiu o treinador.

Tiago Margarido, jovem treinador de 33 anos, que esta época assumiu o comando do conjunto poveiro, analisou os leões como uma equipa "muito forte no jogo interior e no ataque à profundidade, com três homens da frente móveis, que criam grande variabilidade ao jogo", mas garantiu um Varzim "preparado".

"Vamos querer ter bola, assumir o jogo sem receios, anulando os pontos positivos do adversário. Não negociamos a nossa entrega, raça e intensidade e nisso posso garantir que o Sporting não vai ser melhor que nós", vincou o treinador.

Sobre a possibilidade do Sporting fazer algumas alterações na equipa, Tiago Margarido lembra que o conjunto de Alvalade "tem um plantel tão homogéneo que mesmo fazendo rotações mantém a qualidade e cria máxima dificuldade ao adversário".

No entanto, quanto à recente série de resultados menos positivos dos 'leões', o treinador da equipa da Liga 3 espera "que possa mexer emocionalmente com os jogadores do Sporting, e que o Varzim possa tirar algum proveito disso".

Já sobre o facto da partida se realizar em Barcelos, uma vez que o estádio do Varzim está em obras, o Tiago Margarido não vê que tal possa ser uma desvantagem.

"É um estádio que proporciona todas as condições para este jogo, e, certamente, termos o apoio da nossa fiel massa adepta, que nos acompanha para qualquer lugar", antecipou.

O embate entre Varzim e Sporting está agendado para as 19 horas deste domingo, no estádio Cidade de Barcelos, e terá arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.