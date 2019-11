Treinador do Vizela absolvido vai poder estar no banco diante do Benfica

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, vai poder estar no banco no jogo com o Benfica, sábado, para a Taça de Portugal. O técnico havia sido expulso no último encontro, referente ao Campeonato de Portugal, diante do São Martinho, mas foi absolvido pelo Conselho de Disciplina da FPF.





Na conferência de antevisão ao encontro, ainda antes de conhecer a decisão do CD, Álvaro Pacheco manifestava esperança em poder orientar a sua equipa. "Espero que haja bom senso, ainda para mais quando o treinador não teve nada a ver com a confusão. Espero que não me tirem deste jogo, não faz sentido nenhum", disse antes do veredicto.