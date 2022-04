Três adeptos retirados do Dragão pelas autoridades durante o FC Porto-Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Três adeptos foram esta quinta-feira retirados do Estádio do Dragão, durante o FC Porto-Sporting (1-0) , da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, disse à agência Lusa fonte da PSP.

"Três adeptos foram retirados do recinto desportivo, dois dos quais por comportamentos inadequados e incitamento à violência, e um por deflagração de engenho pirotécnico. De resto, não há nada de relevo a registar e o policiamento acabou por decorrer dentro da normalidade", detalhou um porta-voz do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

O FC Porto apurou-se pela 32.ª vez para a final da Taça de Portugal, ao vencer por 1-0 o Sporting, em jogo da segunda mão das meias-finais da prova, no Estádio do Dragão.

Após o triunfo por 2-1 em Alvalade, na primeira mão, os azuis e brancos impuseram-se com um golo solitário do espanhol Toni Martínez, aos 82 minutos, num duelo em que os leões terminaram em inferioridade numérica, devido à expulsão de Pedro Porro, aos 89'.

A formação portista, tinha chegado à final pela última vez em 2019/20, na altura com uma vitória sobre o Benfica (2-1), vai defrontar o estreante Tondela na decisão da prova rainha, depois de os beirões terem eliminado o Mafra, da Liga Sabseg, na outra meia-final.

A final da 82.ª edição da segunda prova mais importante do calendário futebolístico luso está agendada para 22 de maio, às 17h15, e voltará a ser disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, após ter decorrido nos últimos dois anos no Estádio Municipal de Coimbra.