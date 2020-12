Três expulsões, prolongamento e decisão por penáltis: Fafe segue em frente na Taça

O Fafe segue em frente na Taça de Portugal ao vencer o Fontainhas, por 4-3 nos penáltis, após o empate 1-1 no tempo regulamentar. Num jogo com três expulsões - duas para a equipa da casa, aos 67 e aos 90'5 e uma para o Fafe também aos 90'+5 -, prolongamento e penáltis, o Fafe viu a sorte do seu lado.





Alô, oitavos de final da Taça de Portugal?

Daqui fala a AD Fafe, marquem lugar para nós!



A SOFRER MAS A SUPERAR, NA RAÇA E NA PAIXÃO PELO EMBLEMA AMARELO E NEGRO!



GD Fontinhas 1 - 1 AD Fafe (3-4 G.P.)#adfafe #peloFafesempre #famíliafafense #ajustiçasomosnós pic.twitter.com/OphgfP3OMP — AD Fafe (@adfafeoficial) December 12, 2020

João Dias abriu o marcador aos 64 para o Fontainhas, mas já no tempo de descontos o Fafe chegou ao empate com um autogolo de João Peixoto. No prolongamento o marcador não sofreu alteração e por isso o jogo foi decidido nos penáltis.Mica Borges falhou o primeiro do Fafe, assim como Gustavo o primeiro do Fontainhas. E já no último dos cinco penáltis, Diogo Moniz falhou a marcação e deu a vitória à equipa visitante.