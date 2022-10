Três grandes já conhecem os horários dos jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira os jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal que vão ter transmissão televisiva e consequentemente os horários dos jogos dos três grandes nessa fase da prova. Ao todo serão nove os encontros que vão ser transmitidos entre RTP, Sport TV e Canal 11.O Benfica visita o Caldas no dia 16 de outubro, a partir das 20h45, com transmissão na RTP. A mesma estação de televisão vai transmitir ainda o Anadia-FC Porto, que se disputa no dia 17, também às 20h45. Já a visita do Sporting ao Varzim, que se disputa no dia 17 a partir das 19 horas, vai ser transmitida na Sport TV.14 de outubroAmora x Estoril (20h45) no Canal 1115 de outubroTrofense x Famalicão (15h) no Canal 11Canelas x V. Guimarães (15h) na Sport TVTondela x Santa Clara (20h) no Canal 11Caldas x Benfica (20h45) na RTP16 outubroV. Setúbal x Paços de Ferreira (15h) no Canal 11Felgueiras x SC Braga (17h) na Sport TVVarzim x Sporting (19h) na Sport TVAnadia x FC Porto (20h45) na RTP