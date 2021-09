Trofense precisa do prolongamento para eliminar o Pevidém da Taça

O Trofense venceu este sábado o Pevidém, por 3-1, no prolongamento da partida da segunda eliminatória da Taça de Portugal, depois de um tempo regulamentar equilibrado, em que prevaleceu um empate a uma bola.

A equipa da Liga Sabseg foi a primeira a marcar, por Diedhiou, aos 18 minutos, mas ainda na etapa inicial o Pevidém, que compete na Liga 3, resgatou a igualdade, por Sérgio Duarte, aos 26', num resultado apenas alterado no tempo extra, para os trofenses, com os tentos de Elias (90'+5) e André Alves, na própria baliza, aos 112'.

A equipa dos escalões profissionais até entrou no jogo a fazer valer o maior estatuto, levando uma bola à barra, logo aos 13 minutos, num cabeceamento de Matheus, e colocando-se em vantagem, pouco depois, numa jogada individual de Diedhiou culminada em golo.

O Pevidém não se atemorizou com atitude mais dominadora do adversário, e, já depois Costinha e Emanuel terem ameaçado marcar, acabou por ser Sérgio Duarte a inaugurar o marcador, aos 26', na sequência de um canto, a protagonizar um desvio precioso para o 1-1, que se manteve até ao intervalo.

Após o descanso, o equilíbrio foi nota dominante, com as duas equipas mais retraídas ofensivamente, e com o Pevidém a nunca deixar que o Trofense assumisse o controlo das operações, mostrando um posicionamento imaculado ao não conceder espaço ao adversário.

Não surpreendeu, por isso, que a igualdade se arrastasse até ao final do tempo regulamentar, forçando um prolongamento que foi bem mais profícuo para o Trofense, que mostrou então mais frescura física.

Logo aos 95', Elias após exímia desmarcação, surgiu isolado frente ao guarda-redes do Pevidém e não sentiu dificuldades para recuperar a vantagem do conjunto da Trofa, num tento que quebrou animicamente os anfitriões.

Já aos 112', André Alves teve um desvio ligeiro a um cruzamento de Bruno Almeida, colocando a bola na própria baliza e dando ao Trofense o 3-1 final.

Jogo no Parque de Jogos Albano Martins Coelho Lima, em Pevidém.

Pevidém - Trofense, 1-3.

Ao intervalo: 1-1.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-2.

Marcadores:

0-1, Diedhiou, 18 minutos.

1-1, Sérgio Durante, 26'.

1-2, Elias, 95'.

1-2, André Alves, 112' (na própria baliza)

Equipas:

- Pevidém: João Ferreira, Vasco Cruz, André Alves, Emanuel, Tiago Vieira (Leandro, 101'), Tiago Ronaldo (Luís Filipe, 89'), Sérgio Duarte (André Sousa, 101'), Costinha, Totas (Pedrinho, 79'), Jorginho (Chico, 74') e Vítor Hugo.

(Suplentes: André Preto, Chico, Pedrinho, Luís Filipe, Leandro, Duarte Moreira e André Sousa).

Treinador: João Pedro Coelho.

- Trofense: Rodrigo, João Faria, Mutsinzi, Caio Marcelo (Simão Martins, 89'), Daniel Liberal (Keffel, 99'), Matheus, Vasco Rocha (Rodrigo, 89'), Tiago André (Bruno Almeida, 74'), Diedhiou (Pachu, 74'), Gustavo e Bruno Moreira (Elias, 83').

(Suplentes: Rafa, Bruno Almeida, Simão Martins, Elias, Pachu, Keffel e Rodrigo).

Treinador: Rui Duarte

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Faria (53'), Vasco Cruz (63'), Tiago Vieira (90'+3), Matheus (101'), Simão Martins (105') e André Alves (109').

Assistência: Cerca de 400 pessoas.