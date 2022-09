U. Leiria e Varzim não facilitam

A U. Leiria e o Varzim não facilitaram e seguiram em frente na Taça de Portugal. Os leirienses derrotaram o Marinhense (1-0), graças ao golo de Leandro Antunes.





Martim Ribeiro estreou-se com apenas 16 anos, 5 meses e 5 dias e tornou-se no mais jovem a jogar pela U. Leiria. Já os poveiros eliminaram o Vila Meã (2-1) no prolongamento, com um bis de Julian Bonilla, depois da formação visitante se ter adiantado no marcador por Varela. Destaque ainda para a vitória do Juventude Évora sobre o Moncarapachense por 3-0, que proporcionou a única surpresa da 1ª eliminatória, ao ‘expulsar’ da Taça uma equipa de um escalão superior.