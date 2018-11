Última centena de bilhetes para o Lusitano-Sporting esgotou em instantes

A festa da Taça de Portugal vai chegar até Viseu e a população local respondeu em peso. Para o duelo da 4ª eliminatória com o Sporting, que se disputará amanhã, no Estádio do Fontelo, o Lusitano vendeu ontem todos os 2500 bilhetes que tinha à sua disposição. Como é habitual, numa primeira fase os ingressos estavam disponíveis apenas para sócios do emblema que milita no Campeonato de Portugal. A procura foi grande e, no derradeiro dia de venda, aberto ao público em geral, restavam cerca de uma centena de bilhetes. Naturalmente, os mesmos ‘voaram’ rapidamente, ainda durante o período da manhã.Ao que foi possível apurar pelo nosso jornal, os responsáveis do Lusitano anteciparam a ‘correria’ de ontem às bilheteiras e nesse sentido, de forma meramente preventiva, a PSP foi chamada à sede do clube de Vildemoinhos. No entanto, acabaram por não se registar quaisquer tipo de desacatos e a venda da última centena de ingressos decorreu sem problemas de maior.Para além do valor angariado na bilheteira, o Lusitano vai ainda contar com a generosidade do Sporting, que abdicou da sua receita em prol do clube de Viseu. "Vemos [a oferta] com agrado, porque somos um clube pequeno com muitas dificuldades", frisou o presidente, António Loureiro, ao ‘Jornal do Centro’.