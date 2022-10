União da Serra-Oliveirense, 0-4: resultado construído na primeira parte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quatro golos na primeira parte garantiram este domingo à Oliveirense, da Liga SABSEG, o apuramento fácil para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, no confronto com a União da Serra, do Campeonato de Portugal.

A Oliveirense começou cedo a resolver a questão, pois, aos seis minutos, já ganhava, num belo golo de Zé Pedro, que rematou forte à entrada da área, levando a bola ao ângulo superior da baliza da União da Serra.

A vantagem madrugadora tranquilizou os visitantes e esvaziou a moral dos da casa, que, a partir daí, cometeram muitos erros, que o conjunto da II Liga aproveitou.

Com solidez atrás e velocidade na frente, a Oliveirense impôs forte pressão e foi avolumando a vantagem.

Aos 17 minutos, Jonata recebeu a bola na pequena área e, com muita facilidade, rodou sobre si próprio e sobre o guarda-redes Makê e apontou o segundo.

Sem soluções, e cada vez mais recuada, a União da Serra tentava lançamentos longos para a frente, mas a permeabilidade defensiva foi pecado capital para a equipa de Nuno Cata, como no terceiro golo, aos 35 minutos, quando Iago surgiu muito à vontade a marcar de cabeça.

Antes do intervalo, Michel Lima apontou o quarto, novamente de cabeça, perante a passividade da União da Serra, que foi para os balneários com menos um jogador, já que Pedro Emanuel foi expulso por um toque fora de tempo num adversário.

Na segunda parte, a Oliveirense, com mais um elemento em campo, baixou o ritmo, mas continuou a dominar, sempre a tempo inteiro no meio campo contrário.

Já a União da Serra, cerrou fileiras para evitar que a derrota atingisse números mais avultados, conseguindo esse magro consolo: manteve até final o 4-0 que confirmou a continuidade da Oliveirense na Taça.

Jogo no Campo da Portela, Santa Catarina da Serra, Leiria.

União da Serra - Oliveirense, 0-4.

Ao intervalo: 0-4.

Marcadores:

0-1, Zé Pedro, 06 minutos.

0-2, Jonata, 17.

0-3, Iago, 35.

0-4, Michel Lima, 42.

- União da Serra: Makê, Pedro Henriques (Pedro Gordo, 73), Celso (Célio, 46), Rui Rodrigues, Vieirinha, Miguel Neves, Alex (Sandro, 66), Camará (Francisco, 46), Miguel Pereira (João Vítor, 46), Dany Marques e Pedro Emanuel.

(Suplentes: David, Marcos, Célio, Pedro Gordo, João Vítor, Francisco, Sandro, André Marques e Diogo Gonçalves).

Treinador: Nuno Kata.

- Oliveirense: Nuno Silva, Maga, Volnei, Rodrigo Borges, Kazu (Iago, 15), Pisco, Serginho (Graça, 79), Zé Pedro (Marcelo Marques, 46), Duarte (Miguel Pereira, 46), Michel Lima e Jonata (Zé Leite, 46).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Pimenta, Iago, Graça, Miguel Pereira, Marcelo Marques, Lamine, Pedro Marques e Zé Leite).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Pereira (62) e Pedro Gordo (90+2). Cartão vermelho direto para Pedro Emanuel (45).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.