V. Setúbal bate P. Ferreira e segue em frente na Taça de Portugal

O V. Setúbal, da Liga 3, eliminou este domingo o primodivisionário Paços de Ferreira da Taça de Portugal, ao vencer por 2-0 a partida da terceira eliminatória.

No Estádio do Bonfim, os sadinos adiantram-se no marcador aos 46 minutos, com um golo de José Varela, ampliando a vantagem aos 70, por intermédio de François.

Com este triunfo, a equipa sadina, que milita na série B da Liga 3, segue em frente para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, competição que já conquistou por três vezes.



Jogo no Estádio do Bonfim, em Setúbal.



Vitória de Setúbal-Paços de Ferreira, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, José Varela, 46 minutos.



2-0, François, 70.





Rafael Alves, Tiago Melo, François, Lourenço Henriques, David Santos, José Semedo, Daniel Carvalho (Pedro Pinto, 64), Lucas Marques (Camará, 88), José Varela (Camilo Triana, 88), Gabriel Lima (Kamo Kamo, 64) e Zequinha (Diogo Sequeira, 90+6).(Suplentes: Leonardo Ferreira, Mário Mendonça, Luís Pedro, Camará, Pedro Pinto, Diogo Sequeira, Kamo Kamo, Camilo Triana e Rodrigo Pereira).Treinador: Micael Sequeira.Jordi Martins, Fernando Fonseca, Vasco Sousa, Tiago Ilori, Luís Bastos (Nigel Thomas, 64), Juan Delgado (Arthur Sales, 90+2'), Rui Pires (Koffi, 55), Bastien Toma, Matchoi, Adrián Butzke (Kayky, 55) e Uilton.(Suplentes: Zé Oliveira, Vekic, Nigel Thomas, Kayky, Arthur Sales, Koffi, Jorge Silva, João Vigário e Mauro Couto).Treinador: César Peixoto.Carlos Macedo (AF Braga).Cartão amarelo para David Santos (14), Bastien Toma (26), Adrián Butzke (31), Jordi Martins (35), José Varela (35), Rui Pires (37), Gabriel Lima (48) e Matchoi (90+1).: cerca de 3500 espetadores.