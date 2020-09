V. Setúbal recebe Ac. Viseu: todos os jogos da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal

O Vitória de Setúbal, vencedor de três edições da Taça de Portugal de futebol, vai estrear-se na prova da época 2020/21 com uma receção ao Académico de Viseu, da 2.ª Liga, ditou o sorteio realizado hoje, em Oeiras.

Os sadinos, que após a conclusão da última temporada foram despromovidos da Liga ao Campeonato de Portugal (equivalente à terceira divisão), por terem falhado os pressupostos para a inscrição nas provas profissionais, tinham ficado isentos de disputar a ronda inaugural da prova.

O sorteio da segunda eliminatória da Taça de Portugal, que o Setúbal venceu em 1965, 1967 e 2005, tendo disputado ainda mais sete finais, acontece no mesmo dia em que o plantel dos setubalenses se recusou treinar, em protesto contra o facto de ter salários em atraso.

A segunda ronda da designada prova rainha do futebol português, que se disputa em 11 de outubro, já integra as equipas da II Liga, que jogam todas na qualidade de visitante, uma das quais -- o Académico de Viseu - acabou mesmo por ser sorteada para a deslocação a Setúbal.

Os clubes da Liga, entre os quais o FC Porto, detentor do troféu e campeão nacional, apenas entrarão na competição na terceira ronda, na qual jogarão obrigatoriamente como visitantes, à semelhança do que sucedeu agora com as equipas do escalão secundário.

Programa da segunda eliminatória da Taça de Portugal:

Juventude Évora (CP) - Académica (II)

Câmara Lobos (CP) - Vizela (II)

Sesimbra (D) - União (II)

Sporting de Espinho (CP) -- Desportivo de Chaves (II)

GRAP (CP) - Cova da Piedade (II)

União Montemor (D) - Feirense (II)

Caldas (CP) -- Sporting da Covilhã (II)

Esperança Lagos (CP) - Penafiel (II)

Vidago (CP) - Vilafranquense (II)

Fontinhas (CP) - Mafra (II)

Estudantes Africanos Bragança (D) - Arouca (II)

Vitoria de Setúbal (CP) - Académico de Viseu (II)

Vila Real (CP) - Casa Pia (II)

Sertanense (CP) - Estoril Praia (II)

Santa Marta Penaguião (D) - Leixões (II)

Rebordelo (D) - Varzim (II)

São Martinho (CP) - União Paredes (CP)

Vilaverdense (CP)- Lourinhanense (CP)/União Santarém (CP)

Limianos (D) - Mineiro Aljustrelense (CP)

Ideal (CP) -- Merelinense (CP)

Felgueiras 1932 (CP) - Valadares Gaia (CP)

Montalegre (CP) - Vila Cortez Mondego (CP)

Cerveira (CP) -- Oriental (CP)

Portomosense (D) - Real (CP)

Fazendense (D)/ 1.º Dezembro (CP) - União de Leria (CP)

União Da Madeira (CP)/Tirsense (CP) -- Olímpico Montijo (CP)

Estrela da Amadora (CP) - Lusitano Vildemoinhos (CP)

Moncarapachense (CP) - Anadia (CP)

Alverca (CP) - Camacha (CP)

Ançã (D) - Sacavenense (CP)

Sanjoanense (CP) - Canelas 2010 (CP)

Pero Pinheiro (CP) - Fafe (CP)

São João Ver (D)- Marinhense (CP)

Trofense (CP) - Águeda (CP)

Oleiros (CP) - Mirandela (CP)

União Idanhense (D)- Torreense (CP)

Pedras Rubras (CP) - Salgueiros (CP)

Moura (CP)/Culatrense (D) - Beira-Mar (CP)

Vitória de Sernache (CP) -- Fabril Barreiro (CP)

Lusitano Ginásio (CP) -- Mortágua (CP)

Carapinheirense (CP) - Pinhalnovense (CP)

Ovarense (D) - Oriental (CP)

Vianense (CP) - Vilar Perdizes (D)

Amora (CP) - Ferreiras (D)/Louletano (CP)

Monção (D) - Barreirense (D)

Ericeirense (D)/ Loures (CP) -- Gondomar (CP)