VAR 'reforça' Taça de Portugal nas 'meias' e final

Tal como aconteceu na temporada passada, a Taça de Portugal vai contar com o vídeo-árbitro nas duas mãos das meias-finais e na final. A tecnologia irá estar à disposição das equipas de arbitragem, com o procedimento a decorrer exatamente da mesma forma como nos jogos da Liga.Com as eliminatórias Benfica-Sporting e Sp. Braga-FC Porto já agendadas para as 'meias', o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol repetiu a iniciativa que levou a cabo na época passada, então nos duelos FC Porto-Sporting e Aves-Caldas.Desta feita, a operação é até mais simples do que na temporada transata uma vez que não será necessário implementar a tecnologia num estádio diferente, como aconteceu com o Caldas, do Campeonato de Portugal. Como já foi referido, o VAR é utilizado normalmente na Liga, pelo que os encontros agora em causa apenas vão reproduzir aquilo que já acontece, com o apoio a vir da Cidade do Futebol.