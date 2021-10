Vários carros assaltados durante o Trofense-Benfica

Pelo menos sete viaturas foram danificadas e assaltadas no exterior do Estádio do CD Trofense, enquanto se realizava o duelo entre o conjunto local e o Benfica, a contar para a Taça de Portugal. Quando o encontro terminou, vários adeptos encontraram os vidros das viaturas partidos e com vários pertences roubados.





De acordo com o que foi possível apurar, as forças de segurança locais foram alertadas para o sucedido e terão dado início à investigação do sucedido.