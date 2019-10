Varzim-Estoril, 1-0: Leonardo Ruiz apura os poveiros

O Varzim garantiu este domingo a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal, depois de vencer o Estoril Praia, por 1-0, numa partida decidida com um golo de Leonardo Ruiz.O avançado colombiano, que está na formação poveira por empréstimo do Sporting, marcou aos 70 minutos, de grande penalidade, o tento que desequilibrou um encontro de toada dividida e nem sempre bem jogado.Os minutos iniciais até fizeram antever uma partida animada, com duas oportunidades junto das balizas, mas não demorou a que o desafio caísse numa toada morna, com ambas equipas, que militam na II Liga, a mostrarem demasiadas cautelas.Só depois da meia hora regressou alguma emoção ao desafio, com um remate, por cima, do varzinista Minhoca, e, já em cima do intervalo, com Nicolas Careca, a ameaçar o golo do Estoril, com um 'tiro' oportuno, que o guardião poveiro Ismael defendeu com os pés.Antes, houve um momento de aflição no estádio, após um choque fortuito ente Kady Borges e Pedro Pereira, que deixou o avançado do Estoril Praia estendido no relvado, depois de uma momentânea perda de consciência.Após alguns minutos a ser assistido pelos médicos das duas equipas, Kady saiu de campo em maca, mas já consciente, sendo estabilizado e conduzido para o Hospital da Póvoa de Varzim, com suspeitas de uma concussão cerebral.Apesar do revés, a equipa estorilista regressou para o segundo tempo com mais rotação, criando perigo para a baliza do Varzim, num remate de Duarte Valente, ao lado, e em mais duelo entre Nicolas Careca e Ismael, que o guardião da casa voltou a levar a melhor.Com menos fulgor que no primeiro tempo, o Varzim tentava responder em contra-ataque, e numa das suas investidas, arrancou a grande penalidade que se viria a revelar decisiva, após falta de Lucas Áfrico sobre Lumeka, aos 68.Chamado à conversão, Leonardo Ruiz bateu de forma exemplar, e colocou os poveiros em vantagem, aos 70 minutos.Em desvantagem, o Estoril Praia adiantou-se no terreno e instalou-se no meio campo contrário, e apesar se expor aos contra-ataques dos poveiros, com Lumeka, aos 86, a falhar de forma flagrante o 2-0, ainda ameaçou o empate em dois lances de bola parada, nos descontos, mas onde o guarda-redes Ismael mostrou-se preponderante ao segurar a vantagem poveira.Ao intervalo: 0-0.Marcador:1-0, Leonardo Ruiz, 70 minutos (grande penalidade).Ismael, João Amorim, Luís Pedro, Hugo Gomes, Tiago Cerveira, Pedro Pereira, Rui Moreira (Nduwarugira, 80), Minhoca, George (Filipe Augusto, 62), Leonardo Ruiz (Stanley, 89) e Lumeka.(Suplentes: Serginho, Alan, Filipe Augusto, Nduwarugira, Stanley e Ricardo Barros).Treinador: Paulo Alves.António Filipe, Hugo Firmino, Lucas Áfrico, Marcos Valente, Rúben Belima, Tembeng, Duarte Valente (Roberto, 72), Rafael Barbosa, Miguel Crespo (Daniel Bragança, 59), Kady Borges (Juninho, 40) e Nicolas Careca.(Suplentes: Daniel Figueira, Gonçalo Santos, Philipe Maia, Juninho, Roberto, Matheus Índio e Daniel Bragança).Treinador: Tiago Fernandes.Anthony Rodrigues (AF Madeira).Cartão amarelo para Duarte Valente (25), Nicolas Careca (25), Miguel Crespo (54), João Amorim (65), Marco Valente (72), Rafael Barbosa (75), Lucas Áfrico (79), Hugo Firmino (88) e Ismael (90+2).cerca 1.500 espetadores.