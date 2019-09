Vasco da Gama-Cova da Piedade, 0-4: Goleada piedense na taça

O Cova da Piedade goleou o Vasco da Gama, por 4-0, um resultado que espelha a superioridade dos visitantes no Estádio Municipal de Sines, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal.





O jogo arrancou com a equipa da 2.ª Liga a marcar no minuto dois, mostrando ao Vasco da Gama que, apesar de jogar em casa, a tarefa não seria facilitada, e assumindo o controlo do jogo nos primeiros 15 minutos. Na primeira parte, a equipa da casa, que milita no Campeonato de Portugal, terceiro escalão, tentou chegar à área do Cova da Piedade e teve momentos em que perdeu a timidez para segurar o resultado até ao intervalo e evitar que a equipa almadense voltasse a mexer no marcador.No entanto, no último lance dos primeiros 45 minutos, o Cova da Piedade marcou novamente, por Liu, e chegou ao intervalo com dois golos de vantagem e sem que o Vasco da Gama tenha importunado o guardião da equipa piedense. Na segunda parte, o Vasco da Gama entrou melhor, com alguns remates à baliza, mas não impediu que o Cova da Piedade voltasse a impor os seus argumentos técnicos e físicos, marcando mais dois golos, por Gustavo, aos 72 minutos, e Edinho, aos 75', acabado de entrar em campo.