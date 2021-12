Viagem pelas redes: Brasil está 'colado' no clássico do Dragão

A 'novela' em torno do desejo do Flamengo em garantir Jorge Jesus está a motivar por terras canarinhas um intenso interesse no duelo do Dragão.

Sites como GloboEsporte, Lance! e ESPN Brasil dão amplo destaque ao acompanhamento em direto do FC Porto-Benfica e todos com um denominador comum - este pode ser um encontro decisivo para o futuro do... Flamengo.

"A Nação Rubro Negra está de olho" é um dos títulos escolhidos, num jogo que está também a animar as redes sociais e a motivar muita interação entre adeptos do Benfica e do colosso brasileiro.