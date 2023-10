Vila Meã-E. Amadora, 0-1: Erivaldo Almeida marcou golo da vitória nos últimos minutos

O Estrela da Amadora qualificou-se este sábado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, após vitória suada no terreno do Vila Meã, do Campeonato de Portugal, por 1-0, numa eliminatória decidida nos minutos finais.

O golo que fez a diferença no resultado a favor da equipa do principal escalão foi anotado por Erivaldo Almeida, de cabeça, aos 84 minutos, na sequência de um livre lateral, numa segunda parte intensa, com várias oportunidades junto das duas balizas e os locais a ameaçarem o prolongamento já nos descontos.

Sérgio Vieira mudou mais de meia equipa do Estrela e, apesar do maior domínio, sentiu forte réplica dos locais, que nunca abdicaram de atacar e de tentar chegar ao golo.

Nidour e Kikas, no primeiro tempo, protagonizaram os remates mais perigosos no primeiro tempo, abaixo do segundo em matérias de oportunidades de golo.

Shinga, aos 64 minutos, dispôs do lance mais claro para marcar a favor do Estrela, mas a bola rondou as duas balizas, em especial a de António Filipe, já nos descontos, no assalto final do Vila Meã.

Ema, por duas vezes, ameaçou o empate e o prolongamento, mas o resultado não sofreu alterações.

Jogo no estádio Municipal de Vila Meã

Vila Meã - Estrela da Amadora, 0-1

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Erivaldo Almeida, 84 minutos.



Equipas:

- Vila Meã: Miranda, Meneses, Ricardo Costa, Elízio, João Góis (Ema, 70), Odailson, Nuno Pedras (Gonzo, 81), Quiñones (João Moreira, 64), Leandro Borges (Ismael, 46), Júlio Alves (Adílio Varela, 81) e Zidane.

(Suplentes: Tiago Rocha, Fraga, João Moreira, Ema, Ismael, Vítor Hugo, Gonzo, Rui Pedro e Adílio Varela).

Treinador: João Pedro Coelho.

- Estrela da Amadora: António Filipe, Erivaldo Almeida (Gaspar, 90), Miguel Lopes, Mansur, Jean Filipe, Aloísio Souza, Vitó (Miguel Keliano, 87), Shinga, Kikas (Hevertton, 90), Alioune Nidour (Ronaldo Tavares, 64) e Leo Jabá (André Luiz, 64).

(Suplentes: Wagner, Joneston, Gaspar, Hevertton, Miguel Keliano, Manuel Figueiredo, Ronald Pereira, Ronaldo Tavares e André Luiz).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mansur (71), Miranda (73), Ema (80), Ricardo Costa (90+8), Ronaldo Tavares (90+8) e Ronald Pereira (90+8).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.