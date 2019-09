Vila Pouca-Mafra, 0-4: Goleada mafrense em Trás-os-Montes

O Mafra goleou, por 4-0, o Vila Pouca e seguiu em frente na segunda eliminatória da Taça de Portugal, encontro disputado em Vila Pouca de Aguiar que ficou apenas resolvido no segundo tempo. A equipa da 2.ª Liga superiorizou-se diante o Vila Pouca, do campeonato distrital de Vila Real, graças a dois golos de Ayongo, aos 32 e 62 minutos, e Flávio, aos 85 e 88 minutos, e apurou-se para a terceira eliminatória da Taça.





Apesar de um ritmo baixo inicial do Mafra, perante uma equipa transmontana bem organizada, as oportunidades foram surgindo, mas o guarda-redes da casa, Nuno Silva, evitou o golo aos 14 e 25 minutos a Ayongo. Mas o ganês estava em tarde inspirada e, aos 32 minutos, correspondeu de cabeça a um cruzamento, abrindo o marcador. Perante o resultado curto ao intervalo, o conjunto de Mafra entrou mais determinado na segunda parte, com mais agressividade, continuando a ser muito perigoso pelo lado direito do ataque. Perante a pressão, Ayongo recuperou uma bola à defensiva contrária e aumentou o marcador, aos 62 minutos. Com naturalidade, e após Nuno Silva evitar um marcador mais desnivelado, a goleada acabou por surgir por Flávio, que, lançado no decorrer da partida, conseguiu também 'bisar', aos 85 e 88 minutos, e estabelecer o resultado final.