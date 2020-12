Vilafranquense-Sanjoanense, 2-1: Tarimba projetou a Luz

O Vilafranquense mostrou maior maturidade diante da Sanjoanense e soube gerir os tempos do jogo para carimbar o passaporte para o sonho: jogar no Estádio da Luz, no domingo, frente ao Benfica, na 4ª eliminatória da Taça de Portugal.





Os ribatejanos mostraram quase sempre vontade de ter mais bola e começaram primeiro por arriscar com remates de fora da área – Izata aos 6’ e Vinícius aos 11’ –, face à quantidade de homens na retaguarda da Sanjoanense. O 1-0 surgiria após dois passes longos bem calibrados. O lateral-esquerdo Vítor Bruno descobriu o lateral contrário e Marcos Vinícius cruzou rasteiro, só para Rodrigo Rodrigues encostar, aos 27 minutos.A formação de São João da Madeira respondeu de pronto com um remate de Élder Santana ao poste, sem hipóteses para Tiago Martins. Animada por esse lance aos 27’, a Sanjoanense empatou mesmo, por Danso, que aproveitou um corte incompleto de cabeça de Timbó. Antes do descanso, Rúben Gonçalves voltou a colocar os ribatejanos na frente, de cabeça no centro da área e sem oposição, após uma jogada individual de Vitinho. Os defensores da formação do terceiro escalão ficaram sem reação, a pedir fora-de-jogo. O golo foi dedicado a André Ceitil e Gabriel Honório, jogadores do Vilafranquense que recuperam de lesões prolongadas.No segundo tempo, o emblema do Campeonato de Portugal tentou ser mais atrevido diante do conjunto da 2ª Liga e o golo esteve perto de acontecer aos 66’. Timbó facilitou mas Zé Leite, já na área, atirou muito mal para fora.Três minutos volvidos, Vítor Bruno respondeu com um livre lateral que quase entrou. Já aos 74’, Tiago Martins brilhou na baliza e voou para defender o remate de Barbosa. Aos 90’+4, Rúben Pereira falhou incrivelmente, sem oposição, o 2-2 na área, de cabeça. O capitão da Sanjoanense deitou as mãos à cabeça pelo desânimo de ver o prolongamento esfumar-se.