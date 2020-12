Vilafranquense supera Sanjoanense e marca encontro com o Benfica

O Vilafranquense vai ser o adversário do Benfica na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, depois de esta quarta-feira ter levado a melhor no duelo com a Sanjoanense. Em jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, a equipa da Segunda Liga confirmou o seu favoritismo teórico diante do conjunto do Campeonato de Portugal e triunfou por 2-1 com golos de Rodrigo Rodrigues e Rúben Gonçalves. Pela Sanjoanense marcou Danso, um tento que acabaria por ser insuficiente.





A partida da 4.ª eliminatória disputa-se já este domingo, dia 13, com a formação de Vila Franca de Xira a visitar o Estádio da Luz pelas 20h30.2020/12/11Académico de Viseu-Académica, 14 horasSporting-Paços de Ferreira, 21:152020/12/12Fontinhas-Fafe, 11 horasEstoril-Boavista, 14 horasRio Ave-Famalicão, 21 horas2020/12/13Nacional-Leixões, 11 horasV. Guimarães-Santa Clara, 14 horasCova da Piedade-Moreirense, 14:30FC Porto-Tondela, 18:30Benfica-Vilafranquense, 20:302020/12/14Torreense-Amora, 11 horasAnadia-Club Football Estrela, 14 horasOlímpico Montijo-Sp. Braga, 20:152020/12/23Marítimo-Salgueiros, 11 horasU. Leiria-Gil Vicente, 16 horasBelenenses SAD-Sp. Espinho, 19 horas