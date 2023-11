Vítor Campelos: «2024 será o ano do centenário do Gil Vicente e seria bonito jogar final da Taça»

O Gil Vicente derrotou o Serpa por 1-0 na Taça de Portugal. Esta foi a análise de Vítor Campelos."Entrámos bem no jogo, sabíamos as dificuldades que era jogar contra uma equipa como o Serpa e num sintético. Depois de marcarmos o golo, de uma bola parada de belo efeito e que trabalhámos durante a semana depois de perceber que o Serpa marcava homem a homem, começamos a baixar os nossos níveis de agressividade, deixamos de ser tão rápidos e agressivos nas disputas de bola e quando assim é, deixamos que o nosso adversário possa crescer. Por muito que o treinador fale em manter os níveis de agressividade, erradamente há sempre algum relaxamento quando se está por cima do resultado e contra uma equipa de divisão inferior. Assim deixámos que o Serpa tivesse alguns lances de bola parada e chegar perto da nossa baliza. Conseguimos passar na Taça, era o mais importante, sem grande nota artística, mas o importante era mesmo passar. Estou contente, mas temos de ser mais agressivos e ter uma postura diferente da que tivemos hoje", disse o treinador."Agora é pensar no próximo jogo do campeonato, sendo que na Taça queremos chegar longe e jogar o próximo jogo em casa. Sabemos que na Taça é preciso sorte com os adversários que nos calham, mas 2024 será o ano do centenário do nosso clube e é claro que seria bonito jogar uma final da Taça este ano", acrescentou.