Vítor Gamito e o jogo com o FC Porto: «O nosso maior adversário tem sido controlar a ansiedade»

Prestes a comandar o Vilar de Perdizes num jogo histórico frente ao FC Porto, na Taça de Portugal, o técnico Vítor Gamito está perfeitamente consciente "da dimensão da montanha" que a sua equipa terá de escalar para alcançar o sucesso, mas garante que "irá lutar pela passagem"."É um jogo muito especial para nós. O nosso maior adversário tem sido controlar a ansiedade, mas temos que saber. Isso tem sido muito falado, que o FC Porto não costuma facilitar e no total dos jogos com o Sérgio Conceição, para a terceira eliminatória, posso até acrescentar que o FC Porto apenas concedeu 13 cantos e quatro remates enquadrados aos seus adversários, o que espelha bem a dimensão da montanha que vamos ter de escalar", referiu o técnico da formação que está a cumprir a segunda época consecutiva no Campeonato de Portugal.Entre a satisfação de defrontar, há também espaço para o lamento de nem todos os jogadores poderem participar. "Sabemos bem que é um sonho. Sabemos que a probabilidade é remota, mas não consigo entrar em nenhum jogo que não seja para competir. Se toda a gente soubesse o resultado do jogo, vocês não estavam aqui e não íamos ter o estádio com lotação lotada. Gerir o ego, que está nos píncaros, tem sido o mais complicado e posso mesmo dizer que a tarefa mais difícil que tenho como treinador é escalar os 20 convocados, os onze iniciais e os cinco que poderão, jogar como suplentes utilizados. É a nossa missão como treinadores, não há como fugir a isso, mas é uma missão um pouco ingrata porque alguns vão ficar defraudados, embora todos estejam convocados", frisou Vítor Gamito.Traçando algumas semelhanças com o estilo de jogo da formação às ordens de Sérgio Conceição, o treinador do Vilar de Perdizes não tem dúvidas que a equipa vai deixar uma boa imagem. "Somos um dos melhores ataques da Série A do Campeonato de Portugal e temos o melhor marcador, neste momento (André Mendy). A minha equipa tem, também, um pouco de Sérgio Conceição nela, o controlo das transições, a pressão pós-perda, a agressividade, o cobrir da bola a campo inteiro e, acima de, tudo somos uma equipa que nunca vira a cara à luta pela disputa da bola com os olhos sempre postos na baliza mesmo quando estamos em vantagem. Vamos deixar uma boa imagem e acreditem que mesmo sabendo que a nossa hipótese de vencer é mínima, é a ela que nos vamos agarrar e vamos lutar por ela até porque somos conhecidos por ser os ‘Guerreiros da Raia e temos que honrar esse nome", finalizou.O Vilar de Perdizes defronta o FC Porto esta sexta-feira, pelas 20 horas, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.