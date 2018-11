V. Guimarães vence U. Madeira e continua na Taça de Portugal

O V. Guimarães, da Liga NOS, venceu este domingo por 2-0 no reduto do União da Madeira, do Campeonato de Portugal, e avançou para os oitavos de final da Taça de Portugal.No Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, com uma exibição segura e concentrada, o Vitória transpôs para o terreno de jogo o favoritismo com que partiu para o jogo, vencendo com um golo em cada parte, de Davidson e Alexandre Guedes.Por seu turno, o União da Madeira terceiro classificado da Série B do Campeonato de Portugal, mostrou bons argumentos e discutiu o jogo, dentro das suas possibilidades.O Vitória foi o primeiro conjunto a criar perigo, à passagem dos 12 minutos, num livre de Matheus Oliveira que saiu junto ao poste. Os madeirenses responderam e, quatro minutos volvidos, Rodrigo Henrique testou a atenção de Miguel Silva.O V.Guimarães detinha o domínio do jogo e, aos 24 minutos, Davidson surgiu solto na área, mas Raví Paschoa foi obstáculo intransponível.Os insulares procuravam explorar o contra-ataque e, aos 39 minutos, Aldaír Djaló obrigou Miguel Silva a uma aparatosa defesa.O golo inaugural surgiu já bem perto do intervalo, aos 43 minutos, com André André a encontrar espaço pela sua direita, a centrar e Davidson a surgir de rompante, desviando a bola para o fundo da baliza.O União da Madeira entrou para a segunda parte com uma atitude mais agressiva, subindo mais as suas linhas e colocando mais problemas à defesa minhota, contudo, com o passar dos minutos, os nortenhos voltaram a ganhar algum ascendente e, aos 65 minutos, sentenciaram a eliminatória, com um tento de Alexandre Guedes.Jogo no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.União da Madeira - V. Guimarães, 0-2Ao intervalo: 0-1Marcadores:0-1, Davidson, 43 minutos.0-2, Alexandre Guedes, 65.Equipas:União da Madeira: Raví Paschoa, Nestor Mendy, Tony Correia, Luís Miguel (Cristiano Vasconcelos, 39), Leo Abreu, Aladin, Yannick Semedo, Rodrigo Henrique, Luizinho (Vieirinha, 70), Aldaír Djaló e Ivanildo (Adelaja, 66).(Suplentes: Tiago Camacho, Ricardinho, Cristiano Vasconcelos, Ousman, Vieirinha, Benay e Adelaja).Treinador: Nuno Gomes.Vitória de Guimarães: Miguel Silva, Sacko, Pedro Henrique, Frederico Venâncio, Rafa Soares, Wakaso, André André (Pêpê, 74), Matheus Oliveira, Tozé (João Carlos Teixeira, 70), Davidson e Alexandre Guedes (Óscar Estupiñán, 67).(Suplentes: Douglas, João Afonso, Pêpê, João Carlos Teixeira, Florent, Hélder Ferreira e Óscar Estupiñán).Treinador: Luís Castro.Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aladin (52) e Yannick Semedo (85).Assistência: Cerca de 500 espetadores.