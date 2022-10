Vizela segue em frente na Taça em jogo com Penafiel decidido nos penáltis

O Vizela qualificou-se este sábado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer em Penafiel, por 2-1, no desempate nas grandes penalidades, após 3-3 no prolongamento, numa decisão marcada pelas defesas de Luiz Felipe.

O guarda-redes do Vizela foi a figura do jogo, ao segurar três remates nos penáltis, numa eliminatória louca, que podia ter caído para qualquer um dos lados, com seis golos até ao prolongamento.

O Penafiel, da Liga SABSEG, entrou melhor e adiantou-se por Adriano Castanheira, aos quatro minutos, mas o Vizela reagiu bem à adversidade e igualou aos 46, por Kiko Bondoso. A formação da Liga Bwin teve oportunidade de dar a volta ao marcador e dominou os minutos seguintes, até surgir a reação do Penafiel, materializada nos tentos de Silvério e Marcus, aos 60 e 68 minutos, respetivamente.

Álvaro Pacheco recorreu ao banco e foi certeiro nas apostas, com o Vizela a ganhar metros no terreno, conseguindo empurrar o Penafiel para a sua área, logrando alcançar o empate com golos dos suplentes Sarmiento (75') e Carlos Isaac (80').

Até ao final do tempo regulamentar e, depois, no prolongamento, as duas equipas estiveram várias vezes perto do golo, mas a eliminatória só seria decidida nos penáltis, com Luiz Filipe em plano de evidência. Diego Rosa e Carlos Isaac concretizaram os castigos máximos que deram o apuramento aos minhotos, enquanto Édi Semedo foi o único a acertar um penálti para os penafidelenses.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel-Vizela, 3-3 após prolongamento, 1-2 no desempate por grandes penalidades.

Ao intervalo: 1-0.

No final do tempo regulamentar: 3-3.

No final do prolongamento: 3-3.

Marcadores:

1-0, Adriano Castanheira, 4'

1-1, Kiko Bondoso, 46'

2-1, Silvério, 60'

3-1, Marcus, 68'

3-2, Sarmiento, 75'

3-3, Carlos Isaac, 80'

Marcadores nos pontapés por grandes penalidades:

0-0, Roberto (defesa do guarda-redes)

0-0, Zohi. (defesa do guarda-redes)

0-0, Fábio Fortes (defesa do guarda-redes)

0-1, Diego Rosa

1-1, Édi Semedo

1-1, Raphael Guzzo (defesa do guarda-redes)

1-1, Vasco Braga (remate para fora)

1-2, Carlos Isaac

1-2, Rúben Freitas (defesa do guarda-redes)

Equipas:

- Penafiel: Filipe Ferreira, Robinho, Silvério, João Miguel (Gonçalo Loureiro, 91), Rúben Freitas, Filipe Cardoso (Reko, 46), Diogo Batista (Fábio Fortes, 85), Vasco Braga, Adriano Castanheira (Feliz, 69), Marcus (Roberto, 69) e Adílio Santos (Édi Semedo, 46).

(Suplentes: Nuno Macedo, Lucas Tagliapietra, Gonçalo Loureiro, Leandro Teixeira, Reko, Feliz, Édi Semedo, Fábio Fortes e Roberto).

Treinador: Filipe Rocha.

- Vizela: Luiz Felipe, Tomás Silva (Sarmiento, 71), Bruno Wilson (Aidara, 91), Ivanildo Fernandes, Kiki Afonso, Raphael Guzzo, Alex Méndez (Carlos Isaac, 71), Samu (Diego Rosa, 41), Kiko Bondoso, Schmidt (Osmajic, 41) e Nuno Moreira (Zohi, 41).

(Suplentes: Buntic, Carlos Isaac, Osmajic, Matheus Pereira, Diego Rosda, Zohi, Rashid, Aidara e Sarmiento).

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Cardoso (17), Diogo Batista (36), Silvério (70), Reko (90), Ivanildo Fernandes (108), Diego Rosa (110) e Kiki Afonso (119).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores