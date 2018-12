Xadas é baixa confirmada no Sp. Braga para deslocação a Setúbal

O médio Xadas ficou fora da lista dos convocados do Sp. Braga, por lesão, para a visita ao V. Setúbal, na terça-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal.O jogador lesionou-se na sexta-feira, diante do Feirense (vitória por 4-0), tendo saído no início da segunda parte, e é baixa confirmada para o jogo com os sadinos, tal como Claudemir, que não recuperou.Com essa exceção, o treinador dos bracarenses, Abel Ferreira, chamou os mesmos jogadores do último jogo do campeonato.Sp. Braga e V. Setúbal defrontam-se na terça-feira, a partir das 19:00, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Sequeira, Pablo, Raul Silva e Marcelo Goiano.Fransérgio, Ryller, Palhinha, Fábio Martins, Eduardo e João Novais.Esgaio, Dyego Sousa, Murilo, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.