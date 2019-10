Zé Nando: «Os jogos da Taça de Portugal são diferentes»

O Louletano, do Campeonato de Portugal, recebe este sábado o Paços de Ferreira, da Liga NOS, no Estádio Algarve, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, e o treinador Zé Nando espera "muitas dificuldades", sem deixar de alimentar esperanças numa surpresa."Os jogos da Taça de Portugal são diferentes e têm uma atmosfera própria quando uma equipa do campeonato principal visita outra dos escalões mais baixos", assinala o responsável pela turma de Loulé, ciente "da valia do adversário, que nos obrigará a correr e a trabalhar muito e a fechar espaços".O Louletano vem da primeira derrota da época, no reduto do Armacenenses, mas, para Zé Nando, "o que ficou para trás não conta e temos de pensar em dar o nosso melhor, colocando em campo a ideia de jogo presente desde o primeiro compromisso da época. Uma surpresa? Seria ótimo para o clube, para os jogadores, para a cidade e para a região..."O Louletano ganhou os primeiros seis jogos oficiais da época (incluindo um da Taça de Portugal) mas não conseguiu triunfar nos últimos três, embora tenha superado o Ginásio Figueirense de Castelo Rodrigo na Taça, no desempate por pontapés da marca de penálti. "Os jogos mais recentes, e em particular o último, foram um pouco atípicos mas esperamos superar esta fase rapidamente. E uma vitória diante de um opositor da Liga NOS seria, sem dúvida, um tónico precioso", confessa Zé Nando.O grande objetivo da equipa "passa por mudar o registo dos últimos anos, em que lutou pela permanência, passando a olhar para cima. Não estamos a falar de subida ou de playoff mas sim de andar na metade alta da classificação, numa série muito competitiva, com excelentes equipas. Temos um dos grupos mais jovens de todo o campeonato e esperamos estar entre os cinco ou seis conjuntos com argumentos para aspirar a um dos dois primeiros lugares, fazendo uma campanha tranquila", remata o treinador do Louletano.