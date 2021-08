Chaves apresenta cinco reforços para atacar a nova temporada

A equipa de futsal feminino do Grupo Desportivo de Chaves, que compete na 1.ª divisão nacional, já anunciou cinco reforços para a nova temporada.





Para além da continuidade da equipa técnica liderada por Rute Carvalho, que vai ter a seu lado José António Silva e Paulo Touças como técnicos adjuntos, as Valentes Transmontanas já garantiram as seguintes contratações: Joana Moreira, fixo/ala de 26 anos, internacional universitária (ex-Novasemente); Marisa Neto, ala/fixo de 26 anos (ex-Póvoa Futsal); Irene Favas, ala de 28 anos que representou o Chaves em 2015 (ex-Macedense); Joana Silva, pivô de 26 anos (ex-Alves Roçadas) e Carina Luís, ala de 20 anos que se sagrou campeã olímpica em 2018 (ex-Nun´Álvares).Da época passada transitam ainda Kaká, Raquel, Nady, Ângela Sousa, Joana Pereira, Catarina e Joana Melo, as quais renovaram o seu vínculo com o emblema azul-grená.