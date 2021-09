José Luís Mendes: «Sabemos que uma vitória nos coloca na fase a eliminar»

O treinador José Luís Mendes, adjunto de Jorge Braz na seleção portuguesa de futsal, avançou esta quarta-feira uma equipa com "carisma e intuito" de não facilitar contra as Ilhas Salomão, para garantir os 'oitavos' do Mundial.

"Sempre fomos uma equipa que deixou tudo em campo, com uma missão de competir extremamente valiosa. Não é por ser as Ilhas Salomão que vamos relaxar, até porque este jogo é de extrema importância, pois sabemos que uma vitória nos põe na fase a eliminar. Já estamos alertados e não pode haver facilitismos em nenhum dos jogos. É com esse carisma e intuito que vamos entrar dentro de campo", disse à agência Lusa.

Perante "um adversário com características diferentes quer da Tailândia, quer de Marrocos", e que José Luís Mendes considerou que vai obrigar Portugal "a fazer as coisas simples bem feitas", a 'receita' passa pela equipa continuar igual a si própria.

"Isso vai ser o fundamental. Temos de estar focados nisso, ser competitivos e ter qualidade no jogo. Isso, certamente, irá depois permitir-nos alcançar a vitória, que é o nosso grande objetivo para o jogo", sublinhou o técnico natural da Covilhã, de 54 anos.

As dificuldades sentidas na primeira parte do jogo com a Tailândia, que os lusos ainda venceram por 4-1, deveram-se ao adversário "extremamente bem trabalhado e com jogadores de muita qualidade", com José Luís Mendes a valorizar o trabalho contrário.

"Às vezes, parece que, por Portugal não marcar golos e não jogar tão bem, não valorizamos o adversário. A Tailândia é uma seleção de muita qualidade, que nos criou bastantes dificuldades, mas nós, como equipa que somos e com a qualidade que temos, conseguimos dar a volta. É impossível estar por cima o jogo todo", explicou.

Realçando que "não vai haver jogos fáceis neste Mundial", José Luís Mendes abordou o estado físico "aceitável" dos alas Pauleta e Tiago Brito, que já poderão ser opção para a partida, depois de um período de isolamento devido à pandemia de covid-19.

Por seu lado, o guarda-redes Vítor Hugo assegurou a plena motivação e preparação do plantel para poder carimbar de imediato a passagem à fase a eliminar, que acontece em caso de triunfo luso e se Marrocos não perder no confronto com os tailandeses.

"Sabemos que as Ilhas Salomão são o adversário teoricamente menos forte, mas vamos encarar o jogo como se fosse uma final. Queremos ganhar e passar o grupo", frisou à Lusa o jogador do Sporting de Braga, de 38 anos, que destacou a exigência máxima pedida pelo selecionador Jorge Braz, como se constatou durante o treino.

Na primeira partida, o 'dono' da baliza foi Bebé, mas Vítor Hugo afirmou que vai "treinar sempre de maneira a que seja opção, ou não", falando ainda da 'força' que o infortúnio de Edu Sousa, infetado com o novo coronavírus, deu ao grupo de trabalho.

"Dá mais força, porque sabemos que era um membro da nossa família que não pôde vir por um infortúnio. Só nos dá mais força para tentar também não só jogarmos pelos portugueses, como também jogarmos pelo Edu, sem dúvida alguma", contou o atleta.

O encontro entre Portugal, segundo, com três pontos, e as Ilhas Salomão, que sem em último, sem pontos, a contar para a segunda jornada do Grupo C, tem início às 18:00 locais (16:00 em Lisboa) de quinta-feira, na Zalgiris Arena, em Kaunas.